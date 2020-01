BELECK AI SALUTI

RIETI - Alessio Rasi è a tutti gli effetti un calciatore del Rieti. Come anticipato nei giorni scorsi da Il Messaggero, il calciatore, di proprietà dell'Albinoleffe, arriva in amarantoceleste con la formula del prestito fino al termine della stagione. Un '99 di assoluto valore, che nelle ultime due stagioni si è messo in evidenza a Monterosi, in serie D, collezionando 70 presenze, 65 delle quali da titolari. Rasi è un mancino che oltre a completare il reparto arretrato, entra prepotentemente nel novero dei calciatori in quota-minutaggio sui quali Beni può attingere fino alla fine della stagione.Per tre che "entrano" (Morrone dalla Lazio, Kalombo dalla Salernitana e, appunto, Rasi), ci sono tre giocatori che "escono": si tratta di Poddie e Sette - veri e proprio oggetti misteriosi del mercato estivo - e Leo Beleck. L'attaccante franco-camerunense sta definendo i dettagli della rescissione con la società che, liberandosi di un contratto ultra-oneroso sottoscritto il 2 settembre scorso proprio ad un passo dalla fine del mercato estivo, avrà modo di recuperare liquidità e risparmiare un bel po' di euro. Beleck attualmente è legato al Rieti da un biennale da 128mila euro lordi a stagione.