Mentana 1947 vince la Coppa Provincia U17: Città di Rieti ko 3-2. Sassone: «Successo emozionante»

RIETI – Emozioni alle stelle per il Mentana 1947, vincitore della Coppa Provincia Under 17 dopo il 3-2 ottenuto nella finale di sabato pomeriggio contro il Città di Rieti. Partita giocata al massimo da parte di entrambe le squadre che, oltre ad offrire un buon calcio, hanno mostrato grinta e determinazione nel ricercare il gol. Decisive alla fine le reti di Mordanini, Balducci e Befani, che hanno reso vana la doppietta amarantoceleste di un ottimo Bianchetti.

Al termine dell’incontro, andato in scena al “Ramacogi” di Cantalice, festeggiamenti e premiazione ufficiale per la formazione capitolina che, in virtù di questo trionfo, potrà presentare alla Lnd Lazio la domanda di ripescaggio nella categoria regionale.

«Abbiamo disputato una grande gara, a seguito della quale abbiamo portato a casa un successo emozionante – dichiara il tecnico dei vincitori Michele Sassone – Congratulazioni di cuore a tutti i miei ragazzi, in particolare al nostro Cervellini, secondo portiere classe 2008 che, una volta entrato in campo dopo 15 minuti dal fischio d’inizio, si è rivelato determinante per la vittoria finale.

Siamo strafelici per questo risultato che rimarrà sicuramente negli annali».

«Sinceramente non abbiamo meritato la sconfitta, ma bisogna riconoscere le potenzialità degli avversari, che hanno dimostrato di essere una squadra compatta e organizzata – replica l’allenatore del Città di Rieti Matteo Pacilli – All’inizio siamo partiti un po’ contratti, ma successivamente abbiamo avuto una buona reazione, trovando presto il gol dell’1-1. Dopo aver subito altre due reti assolutamente evitabili su calcio d’angolo, abbiamo continuato ad attaccare, accorciando prima le distanze e poi sciupando un paio di occasioni clamorose. Peccato per il rigore non assegnato a nostro favore verso la fine della partita, ma ciò che davvero conta è la crescita progressiva del gruppo nel corso dell’annata. Complimenti, quindi, a tutti i ragazzi per l’impegno che da sempre li ha contraddistinti».