di Giacomo Cavoli

RIETI - Una giornata straripante di vita esalta il ricordo della vitalità di Sara Donati. Al PalaCordoni preso d'assalto dai 220 atleti delle 15 società italiane protagoniste per il secondo Memorial intitolato alla giovane atleta di ju-jitsu della Kuden Goshin Ryu, ad espugnare il podio del torneo nazionale ideato dalla Kuden del maestro Giuliano Spadoni - affiancato dalla mamma di Sara, Federica Carosi - è di nuovo, per il secondo anno consecutivo, la società umbra la Dolce Arte, al termine di un'intera giornata di incontri nelle specialita' del Fighting System, Ne -Waza, Agonistica e Demo Team.



Le somme ottenute dai punteggi hanno regalato un podio quasi speculare a quello della prima edizione, con il secondo posto conquistato dalla Kuden Goshin Ryu, seguita dalla Shardana Ju-Jitsu mentre, fra le società reatine in gara, fuori dal podio la Kaiden Dojo Rieti e la Ju-Jitsu Rieti - Safety & Defence. Ad aprire la giornata di incontri, la proiezione di un video e la voce recitante la poesia dedicata a Sara Donati - alunna dell'istituto Tecnico Economico "Luigi di Savoia" impegnata, oltre che nel ju-jitsu, anche nell'atletica leggera - scomparsa tragicamente insieme al papà, l'imprenditore Gianni Donati, nell'incidente aereo del 10 giugno 2016 verificatosi nella Piana Reatina.



A salutare i protagonisti del PalaCordoni, l'assessore regionale al Lavoro Claudio Di Berardino, il consigliere comunale con delega allo Sport Roberto Donati e il delegato provinciale Csen Armando Cavallari.

Domenica 27 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 19:41



