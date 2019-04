© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è conclusa la decima edizione del "Memorial Luca Lunari", dedicato alla memoria del giovane studente reatino vittima nel sisma aquilano del 2009. Il torneo organizzato dalla Willie Basket, vedeva ai nastri di partenza sei formazioni per gli Scoiattoli 2010, mentre erano quattro le compagini in gara nell'Under 16. Giovedì a trionfare nella categoria 2010 sono stati i reatini della Willie, allenati da Mauro Angelucci e Gianluca Teti, che hanno battuto in volata la Hsc Roma, 33-25 il finale.Nelle altre gare: l'Atomika Spoleto ha prevalso sull'Alfa Omega, mentre Team Up ha superato la Willie Amaranto. Ieri pomeriggio si è svolta la finalissima dell'Under 16, trionfa l'Under 16 della ForestaSmall, guidata da Claudio Di Fazi e Corrado Colasanti, che battono il Fratta Umbertide 80-61. Nella sfida per il terzo e quarto posto, successo della Npc Willie sul Sabina City, 81-67 il finale.Nelle due finali presenti anche i genitori di Luca, Roberto e Rosa, insieme alla sorella Marta, che hanno premiato le squadre partecipanti. Hanno partecipato alle premiazioni anche Roberto Donati, delegato allo Sport del Comune di Rieti, il delegato Fip Tonino Olivieri, Gianluca De Ambrosi, responsabile del settore giovanile della Npc e l'atleta della Zeus Ogo Adegboye.