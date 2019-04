Martedì 23 Aprile

RIETI - Parte oggi pomeriggio, martedì 23 aprile, la decima edizione del "Memorial Luca Lunari", torneo organizzato alla memoria del giovane studente reatino, deceduto nel terremoto aquilano del 2009. A pochi giorni dal decennale della tragedia, prende il via oggi il Memorial, riservato alle categorie: Scoiattoli 2010 e Under 16.Saranno 6 le formazioni al via per gli Scoiattoli 2010, in gara da questo pomeriggio fino a giovedì 25, il giorno delle finali, si tratta di: Willie Amaranto, Willie Celeste, Alfa Omega, Hsc Roma, Atomika Spoleto e Team Up. Si parte oggi alle 15:00 al PalaWillie di Viale Fassini, campo di gara per tutto il torneo con la sfida tra Spoleto e Team Up, poi via con tutti gli altri incroci, fino alla finali di Giovedì. Mentre per quanto riguarda gli Under 16, si inizia sabato 27, con 4 compagini ai nastri di partenza, le reatine ForestaSmall e Npc Willie, Sabina City e Fratta Umbertide. Sabato alle 16.00 in campo Sabina City e La ForestaSmall, mentre domenica 28 Aprile scendono in campo Fratta e Npc Willie, dalle 15.00 finale 3°-4° posto e la finalissima sempre al PalaWillie.Ore 15.00 Atomika Spoleto-Team UpOre 16.00 Willie Ama.-Willie Cel.Ore 17.00 Team Up-Alfa OmegaOre 18.00 Atomika Spoleto-Willie Ama.Ore 9.30 Alfa Omega-Willie AmaOre 10.30 Hsc-Team UpOre 11.30 Willie Cel-AlfaOre 12.30 Team Up-Willie AmaOre 14.30 Atomika-HscOre 15.30 Willie Cel-Team UpOre 16.30 Atomika-AlfaOre 17.30 Willie Cel-HscOre 10.00 Hsc-Willie AmaOre 11.00 Atomika-Willie CelOre 12.00 Hsc-AlfaOre 15.00 finale 5°-6° postoOre 16.00 finale 3°-4° postoOre 17.00 finale 1°-2° postoOre 17.45 premiazioni