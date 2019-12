© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Si è conclusa ieri, domenica 29 dicembre, la IX edizione del Memorial Italo Di Fazi, torneo di basket giovanile dedicato alla memoria dello storico dirigente dell'Amg Sebastiani Rieti.A trionfare nelle categorie Under 14 e Under 16 è stata la ForestaSmall Rieti: vittoria per 46 a 41 contro Chieti nell'Under 14, mentre la sfida tra Foresta e Tiber Roma dell'Under 16 ha visto prevalere i reatini 61-49.Sette le società presenti al Memorial: Tiber, Romana, Marino, Chieti, Sabina City, La ForestaSmall e Npc Willie, giunta fino in semifinale nell'Under 16, dove è stata costretta ad arrendersi alla superiorità fisica della compagine di Claudio Di Fazi.Tutte le gare e le premiazioni si sono svolte all'interno del PalaCordoni, riconsegnato a nuovo qualche settimana fa, alla presenza del consigliere con delega allo Sport, Roberto Donati, e alla famiglia Di Fazi.