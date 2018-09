RIETI - Una passeggiata di ottanta km, da Rieti fino a Fiumata, comprendendo il giro del Lago del Salto, per gli oltre cento amatori che, ogni anno, non fanno mai mancare il loro supporto ad una delle classiche del ciclismo non competitivo locale, il Memorial Giovanni D'Angeli, pronto a tagliare quest’anno il traguardo dei suoi ventuno anni d’appuntamento. Il prossimo 16 settembre, l’appuntamento è alle 8.30 con la partenza dal Bar Dolce Passione di piazza XXIII settembre, in viale Maraini, per il cicloraduno non competitivo aperto a cicloamatori, cicloturisti, donne, enti della consulta e tutti i non tesserati, organizzato dal Gruppo Ciclistico D'Angeli in ricordo di una delle figure popolari del ciclismo reatino, Giovanni D’Angeli.



Al termine della corsa, il ritorno a Rieti, in viale Maraini, per le premiazioni di rito e il pasta party. Nel 2016, il Memorial fu anche all’insegna della solidarietà, per devolvere la cifra raccolta a favore del comune di Accumoli, ricordando i tanti anni di punto ristoro che il ristorante di Accumoli ha rappresentato a favore della Randonee Roma - Rieti - S. Benedetto del Tronto, organizzata ogni anno dal Gruppo Ciclistico D'Angeli e dal Gruppo Sportivo Franchi Roma.



Per info e iscrizioni al Memorial Giovanni D'Angeli: 328-3116042



Venerd├Č 7 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 09:21



