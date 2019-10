© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI – Nelle giornate del 5,12,19 e 26 ottobre, a partire dalle 17:15, all’Auditorium Varrone, la Pro Loco di Rieti presenta la seconda edizione di “Memoriae”, la rassegna dei cori lirici e polifonici dalle terre del sisma del Centro Italia. L’evento, realizzato sotto la direzione artistica di Renzo Fedri, desidera commemorare le popolazioni colpite dal terremoto, offrendo esibizioni musicali di alto livello durante quattro appuntamenti in cui si potranno apprezzare cori provenienti da Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo.Come anticipato, si comincia sabato 5 ottobre con un concerto in memoria del M° Dino Fedri, originario di Rieti e pianista di Beniamino Gigli. Al pianoforte siederà il M° Manlio Pinto, che sarà affiancato dal tenore Alessandro Risa. In seguito, lo stesso Pinto eseguirà “Parafrasi da concerto sul Rigoletto” di Franz Liszt e suonerà durante l’esibizione del Coro Lirico “La Fenice” di Roma, che proporrà un concerto dal titolo “Il coro nel melodramma romantico italiano”. In quest’ultima occasione, oltre ad Alessandro Risa, saliranno sul palco il soprano Jennifer Tomassi, il contralto Monica Burgio e il baritono Andrea Scorsolini. Dirigerà il M° Alessandro Anniballi.Il 12 ottobre si prosegue in grande stile con la “Corale del cuore” di Terni, diretta dal M° Romano Quartucci, e con il concerto degli artisti lirici reatini, composti dai soprani Federica Rinaldi ed Elisabetta Rossi e dal tenore Stefano Rossi. Dirigerà il M° Paola Pisa.Passando al 19 ottobre, i protagonisti saranno la Corale “Gran Sasso” de L’Aquila, diretta dal M° Carlo Mantini, e il Coro giovanile “La Fenice” dell’Istituto Magistrale reatino “Elena Principessa di Napoli”, condotto dal M° Francesco Corrias.Il 26 ottobre si chiude in bellezza con il Coro “Federico II” di Jesi, diretto dal M° Paolo De Vito, con il Coro Cai di Rieti, guidato dal M° Lucio Ivaldi, e con il Coro “Le voci di Alessandro Nisio”, per il quale si esibiranno il soprano Viola Sofia Nisio, il tenore Federico Piermarini e il M° Elena Trippitelli al pianoforte. La direzione sarà qui affidata al M° Mariano Toschi.«Tutto è pronto per una seconda edizione ricca di splendide voci e ottimi musicisti – dichiara il direttore artistico Renzo Fedri – Ringrazio di cuore la Pro Loco di Rieti e il suo vicepresidente reggente Gabriella Raccosta per aver permesso la realizzazione di quest'evento e ringrazio la Fondazione Varrone, il cui contributo si è rivelato davvero prezioso. Infine, rivolgo un ringraziamento agli altri enti che hanno patrocinato l’iniziativa, ossia il Comune di Rieti, la Camera di Commercio di Rieti e il Lions Club Micigliano - Terminillo. Vi aspetto numerosi per vivere insieme momenti di grande musica. L’ingresso è gratuito».