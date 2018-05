di Giacomo Cavoli

RIETI - Uno stanziamento economico di 150 mila euro in favore di RietiMeeting. E' quanto afferma il deputato Pd Fabio Melilli in un post su Facebook di qualche minuto fa: «Durante l’assemblea del gruppo, il ministro dello Sport (Luca Lotti, uscente, ndr) mi conferma lo stanziamento di 150.000 per il meeting di Rieti. L’ho ringraziato raccontandogli di quanto sia importante il meeting per l’atletica e per Rieti. Una buona notizia in un tempo difficile».



Fermo dal 2016, prima in solidarietà con la tragedia del sisma, e nel 2017 a causa della mancanza di fondi economici, il tentativo di ottenere fondi per RietiMeeting apre un nuovo spiraglio sulla possibilità di non fermare la kermesse per il suo terzo anno consecutivo, lasciando ipotizzare il tentativo mai sopito di tornare a mostrare Rieti in diretta mondiale dallo stadio Guidobaldi.



LA NOTA DEL PD

«La scelta dell’ex ministro allo Sport Luca Lotti, comunicata al deputato reatino Fabio Melilli, di finanziare con 150 mila euro il Meeting di Rieti è un’ottima notizia per la città di Rieti - dichiara in una nota del segretario cittadino del Partito democratico di Rieti, Vincenzo Di Fazio - Purtroppo a causa del Sisma nel 2016 e per difficoltà economiche nel 2017, il patron Sandro Giovannelli ha dovuto annullare la seconda edizione.



Ci auguriamo che questo importante impegno economico del Governo Gentiloni, che dovrebbe essere accompagnato da un ulteriore sostegno istituzionale che in questi giorni si va perfezionando, permettano a Giovannelli di essere in grado di poter organizzare finalmente in autunno la 46esima edizione.



Oltre a ringraziare per l’attenzione riservata ancora una volta al nostro territorio dai rappresentanti del Partito democratico al Governo e nel Parlamento, ci sembra doveroso riconoscere al vescovo di Rieti, Domenico Pompili e alla Alessandro Rinaldi Foundation il giusto merito per l’impegno profuso per il raggiungimento di un obiettivo importantissimo per l’intera città di Rieti.



Ci auguriamo questa iniziativa messa in campo dal Governo possa essere di buon auspicio nel cammino verso la 50esima edizione del Meeting ma soprattutto un primo tassello di un progetto ben più ampio di rilancio e rinascita del nostro territorio sul quale il Partito democratico di Rieti è da sempre impegnato e per il quale continuerà a collaborare, utilizzando tutti i canali istituzionali a sua disposizione, al fine di agevolare ogni ulteriore iniziativa di sviluppo di carattere sportivo e non solo».



