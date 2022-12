Aprirà domani a Passo Corese il nuovo McDonald's

RIETI - Il nuovo ristorante McDonald’s di Fara in Sabina, situato sulla via Salaria chilometro 36 - Passo Corese -, aprirà - come anticipato da Il Messaggero nei giorni scorsi - domani venerdì 30 dicembre; nel nuovo locale lavoreranno 34 persone. L’apertura sarà celebrata sabato 14 gennaio con una festa d’inaugurazione aperta a tutti.

Il ristorante ha 245 posti a sedere tra interno ed esterno. È inoltre dotato di kiosk digitali grazie ai quali è possibile ordinare in autonomia, personalizzando alcune ricette e modificando le quantità degli ingredienti.

È previsto anche uno spazio dedicato ai bambini con giochi interattivi in sala e un’area giochi esterna, per intrattenerli durante la loro permanenza.