RIETI - Matteo Dionisi è campione d'Italia! Il difensore reatino, in forza all'Avellino, si cuce il tricolore sul petto grazie alla vittoria ottenuta dai biancoverdi al "Renato Curi" di Perugia contro il Lecco dopo la lotteria dei calci di rigore (3-1) resasi necessaria alla luce dell'1-1 maturato nei 90'.



Per la formazione biancoverde, che proprio a Rieti aveva conquistato la serie C nello spareggio-promozione contro il Lanusei (2-0), un double incredibile che vede, tra i protagonisti indiscussi anche il difensore originario di Cantalice, arrivato in Irpinia nella sessione di mercato invernale e ben presto diventato un punto inamovibile della squadra allenata da Bucaro.



Per Dionisi è il secondo scudetto di serie D della sua carriera, dopo quello ottenuto con la maglia del Pordenone nella stagione 2013/2014 con Carmine Parlato in panchina. © RIPRODUZIONE RISERVATA