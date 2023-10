Domenica 8 Ottobre 2023, 00:10

RIETI - Non si conoscevano, Matteo e Matteo. Eppure in comune non hanno avuto solo il nome e i trent’anni di vita, ma anche un destino che li ha uniti nella morte, sulla stessa strada, un venerdì sera d’ottobre.



I percorsi. Una sera come tante, le temperature ancora miti, l’occasione per godersi qualche momento di spensieratezza con gli amici. Fine lavoro, poi un aperitivo con gli amici e il ritorno verso Rieti per Matteo Bucci, 32 anni, che lavorava come corriere con la Dhl nella sede di Terni, e quella strada la faceva anche cinque volte al giorno. «La conosceva come le sue tasche - dice l’amico Paolo - la sede era a Terni ma le consegne le faceva a Rieti, dunque faceva avanti indietro. Finalmente aveva un contratto a tempo indeterminato, era contento, pacioso e assennato, come sempre».

La festa di compleanno. Matteo Cesaretti, di Colli sul Velino, aveva spento trenta candeline poco più di un mese fa, e a Terni ci stava andando, per festeggiare il compleanno dell’amico Marco Foffi, che era in macchina con lui, le rispettive fidanzate e un altro amico, il 29enne Federico Di Michele di Antrodoco, ora tutti ricoverati all’ospedale de Lellis. Due giovani vite interrotte troppo presto e ricordate per alcuni tratti allo stesso modo, come ragazzi con la testa sulle spalle, serissimi nei loro impegni lavorativi, disponibili e pronti a rimboccarsi le maniche per dare una mano, se necessario.

L’impegno sociale. «Avevamo fatto un percorso insieme, aveva lavorato a testa bassa con entusiasmo e grande disponibilità», dice l’assessore reatino Claudia Chiarinelli, ricordando il 2017, quando Matteo Cesaretti si candidò nelle fila della lista civica “Agire”, a sostegno del sindaco Antonio Cicchetti. «Si mise a disposizione senza risparmiarsi, con grande serietà e voglia di costruire qualcosa, sempre con il sorriso e l’educazione, portando il suo contributo con grande impegno e dolcezza, senza mai una nota polemica».

L’esperienza televisiva. Matteo Bucci, originario di Ornaro ma residente a Campoloniano, era conosciuto per la sua sorniona pacatezza e per la grande passione per la pesca e le riprese video, tanto che aveva lavorato in una tv locale - Rl Tv di Roberto Pietropaoli - una decina d’anni fa. «Un periodo impegnativo ma anche tanto divertente», racconta Elisa, che trascorreva parte del suo turno in regia con lui.

«Amava quel lavoro, ci siamo molto divertiti, ma non potevi non stare bene con Matteo, non riesco a ricordare nessun momento che abbia avuto da ridire su qualcosa, era un collega straordinario». Due “ragazzi d’oro” per la cui scomparsa ha espresso vicinanza e cordoglio il sindaco di Rieti Daniele Sinibaldi, senza saper trovare le parole «adeguate per rappresentare il dolore e lo sgomento di tutta la nostra comunità per la perdita di due vite così giovani». Una città nello strazio per le famiglie dei due ragazzi morti, in grande apprensione per le condizioni di salute dei quattro feriti, tutti più o meno coetanei.

La testimonianza. «Quando il padre Angelo mi ha chiamato piangevamo tutti e due come fontane, una comunità intera nel dolore, un figlio unico così bello perso così», dice il primo cittadino di Colli sul Velino, Alberto Micanti.

La vicina di casa. «Siamo senza parole, un quartiere devastato, era amico di tutti, mai una parola fuori posto, mai una trasgressione», dice Anna, vicina di casa di Campoloniano. Per vicissitudini diverse tra loro, i due Matteo avevano passato momenti difficili, ma nel pieno dell’età più bella c’era tutto il tempo per rimediare. Prima che la morte li facesse incrociare, in quel venerdì d’ottobre che pareva estate.