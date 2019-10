RIEITI - Si è ufficialmente costituito in consiglio comunale il gruppo di Fratelli d'Italia e il nuovo capogruppo è Matteo Carrozzoni. Fratelli d'Italia era in realtà già presente in seno al consiglio, con la denominazione di Agire/Fartelli d'Italia ed era Claudia Chiarinelli, attuale assessore alla Scuola in Provincia, a svolgere le funzioni di guida.



Nel gruppo di Fratelli d'Italia, a guida Carrozzoni, ne fanno parte i consiglieri Claudia Chiarinelli, Francesco Forgini, Morena De Marco e Antonio Tosoni.

