RIETI - Pronunciare il fatidico «sì» in un rito civile celebrato al di fuori delle mura del Comune? A Rieti si può e così, a quasi tre anni dalla delibera comunale che permette di poter ospitare cerimonie in strutture che rispettino i requisiti imposti per celebrare matrimoni laici, da Palazzo di Città è arrivato il via libera anche a favore di Villa Potenziani che, all’interno della sua ex Club House, per i prossimi tre anni potrà ospitare i riti civili che già altre analoghe...