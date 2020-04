RIETI - E' già un mese di stop per tutti i calciatori dilettanti. Mario Monaco, classe ’88 e bomber della Bf Sport con 15 reti, racconta le sue giornate ai tempi del coronavirus tra il lavoro e la casa.

Monaco, ci troviamo in un momento molto difficile...

«Sicuramente stiamo vivendo una situazione allucinante, tutto ciò che stiamo sentendo nei telegiornali descrive un bruttissimo momento. L’unica cosa che possiamo fare è adottare tutte le misure che ogni giorno ci ripetono di seguire. Sono passate settimane dai primi provvedimenti che sono stati presi e la situazione sta iniziando a migliorare. Giorno dopo giorno si ascolta e si legge di tutto. Dobbiamo fare il massimo tutti insieme».

Lei continua a lavorare?

«Lavorando in una fabbrica il lavoro non è diminuito, stiamo lavorando come sempre fortunatamente. Si lavora cinque giorni alla settimana e due giorni a casa. Noi lavoriamo fin quando possiamo. Durante la settimana esco solo per andare a lavoro e noto che ovviamente le persone in giro sono molte di meno ma credo che non tutti hanno capito la gravità della situazione. Diverse ancora le persone che vanno a correre e a camminare».

Come passa le giornate in casa?

«Questo brutto periodo ci sta facendo apprezzare tutto quello che abbiamo a casa. Noi, ad esempio, curiamo molto il giardino. Tutto quello che se prima non si faceva per la vita frenetica, oggi ti ritrovi a farlo. Ogni tanto mi cimento in cucina con Roberta, poi ovviamente cerchiamo di passare tempo tra film e serie tv. Con i bambini non è facile: Rachele, 11 anni, riesce a capire tutto quello che sta succedendo mentre col più piccolo, Mattia di 2, è più difficile ma lo capiamo: è dura per noi adulti...».

Si sta mantenendo in forma?

«Ovviamente essendo chiusi in casa non si può fare molto ma sto cercando anche di tenermi in forma. Cerco principalmente di svolgere qualche esercizio di forza oppure flessioni, addominali, ciò che si può fare all’interno delle mura domestiche».

Quale sarà il futuro del campionati?

«Si legge di tutto... Chi parla di stop definitivo, chi pensa che termineremo con settimane di ritardo. Purtroppo non so cosa pensare. L’unica cosa che posso dire è che quando ci sarà la ripresa dei campionati vorrà dire che tutto questo sarà finito. Ma non si potrà riprende subito, dovremo anche avere tempo per tornare in forma e allenarci. Ovviamente mi manca molto giocare ma non solo: gli allenamenti, il gruppo, il prepartita, mi manca veramente tutto».

