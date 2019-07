Ultimo aggiornamento: 10:35

RIETI - Mario Monaco di Monaco è un nuovo giocatore della Bf Sport. Attaccante classe ’88, ex Rieti, nella sua ultima stagione al Cantalice ha siglato 13 gol: un ottimo bottino che nella sua prossima annata potrà offrire alla formazione allenata da Costantino Fabiani.«Fino a gennaio credo la si possa ritenere un’ottima stagione, visto che eravamo in testa al campionato. Poi tra infortuni, squalificati e con una rosa corta abbiamo fatto fatica a mantenere il ritmo delle corazzate come Tivoli e Palestrina».«Ho lasciato il Cantalice perché dopo tre anni sentivo il bisogno di cambiare aria e di trovare nuovi stimoli. Colgo l’occasione per ringraziare tutti».«Li conosco ma non ho mai avuto Costantino come allenatore. Mi hanno parlato molto bene di lui, conosce molto bene la categoria e sono convinto che farà un ottimo lavoro».«La Promozione negli ultimi anni è diventato un campionato molto avvincente, il livello si è alzato molto. Da neopromossa va affrontato con la massima tranquillità ma con la consapevolezza che è un campionato in cui nessuno ti regala niente: dobbiamo sudare per arrivare all’obiettivo salvezza il prima possibile. Poi quello che verrà in più sarà tutto guadagnato. Credo inoltre che la società stia facendo un buon lavoro e sono sicuro che tutti daranno il massimo».«Di solito non mi prefiggo obiettivi, cerco di dare il massimo mettendomi a disposizione della squadra. Per un attaccante fare gol è il pane quotidiano, quindi spero di poterli aiutare in questo senso».