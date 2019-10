RIETI - Era il 2 ottobre del 1919, i dolorosi echi della Prima Guerra Mondiale erano ancora vividi, il clima era difficile ed avverso. A Scandriglia nasceva Maria De Mauri, per tutti semplicemente “Marietta”.



“Marietta” oggi compie 100 anni e l'amministrazione di Scandriglia la omaggerà sabato con una festa grande in piazza.



L'ARTICOLO COMPLETO NELL'EDIZIONE

DE IL MESSAGGERO DI RIETI IN EDICOLA

OGGI, MERCOLEDI' 2 OTTOBRE © RIPRODUZIONE RISERVATA