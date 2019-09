© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - «Ci metto la faccia, è stato un passaggio a vuoto: non siamo quelli visti stasera (ieri, ndr) ma quelli che hanno affrontato il Bari a viso aperto».Laconico e per certi versi scontato, il commento post-gara di un Alberto Mariani stordito dal 6-1 di proporzioni tennistiche, con quale la Casertana sabato sera ha messo a nudo tutti i limiti tecnici e tattici di un organico mediocre, incompleto e soprattutto incapace di reagire alle avversità del momento. Quattro sconfitte di fila in campionato, che diventano addirittura sei considerando le due di Coppa Italia: bottino magrissimo, acuito ulterioremente da una perforabilità difensiva disarmante (20 gol subìti) incapace di capitalizzare un dato, quello riferito all'attacco, che paradossalmente riesce a segnare almeno un gol a partita (6 in altrettante gare ufficiali), ma che non basta per contenere l'emorragia.Sui social i tifosi "menano" duramente, sul banco degli imputati è finito inevitabilmente il tecnico, ma anche Pegorin "ridicolizzato" da D'Angelo in occasione del 6-1, oltre a Gigli e qualcun altro. "Cacciateli tutti" scrivono i più arrabbiati. "Squadra e società da rifondare" replicano quelli più profondi. "C'è ancora tempo per raddrizzare la situazione..." analizzano i più ottimisti e lungimiranti. E che forse non hanno neanche torto, anche se oggi col mercato chiuso, si può operare solo sulle liste degli svincolati.Ma la sensazione è che da qui alle prossime 24/36 ore qualcosa possa accadere: oggi è previsto un incontro a Salerno tra il diggì Di Santo e "l'amico" (di Curci) Angelo Fabiani, regista neanche troppo occulto ormai, di un film che più che a lieto fine, rischia di trasformarsi in un horror da Oscar. Si parlerà di tante cose, tra cui il cambio della guida tecnica: già contattato Eziolino Capuano, che i tifosi da settimane ormai invocano a gran voce, certi del fatto che la sua capacità, il suo carisma e la sua verve possano rappresentare le uniche "medicine" per curare un Rieti moribondo. Ma Capuano pare intenzionato a rispondere "no, grazie", a meno che non si attui l'ennesimo "repulisti" (quasi) generale e si rinforzi la rosa con un criterio diverso da quello adottato in estate.E Curci? Ieri sera nel dopo-gara si è limitato a rispondere alle sollecitazioni de Il Messaggero con un sintetico - quanto emblematico - «C'è solo da vergognarsi!», sa di avere le sue responsabilità anche lui, sa di non poter proseguire questo percorso e non a caso da qui alle prossime 48 ore non è da escludere un'accelerata decisa su una trattativa societaria che va avanti ormai da settimane, che alla luce degli ultimi eventi è quanto mai necessaria.Insomma, da Caserta torna un Rieti allo sbando più totale, incapace di invertire la rotta, incapace di dimostrare di poter competere in questo girone e forse presuntuosa in alcune sue figure apicali che ancor prima dell'allenatore e dei giocatori, dovrebbero alzare la mano e dire: "Signori, ci siamo sbagliati: ecco la nostra testa. Arrivederci e grazie". Perché così come è stata allestita, questa non è una squadra di calcio che può definirsi tale.