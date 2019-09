MOMENTO NO

RIETI - Il secondo ko di fila in campionato (2-1 a Potenza contro il Picerno) lascia tanto amaro in bocca al tecnico del Rieti Alberto Mariani, che in conferenza stampa al termine del match, non nasconde tutto il suo disappunto per le occasioni create nel primo tempo e non concretizzate (la traversa di Guiebre e la conclusione sottomisura di Marcheggiani disinnescata dai difensori lucani, ndr), che alla resa dei conti si sono rivelate determinanti.«Ci è mancata solo la vittoria - ammette Mariani - Perdere in questo modo, nonostante le occasioni create nel primo tempo, dispiace perché i ragazzi hanno interpretato la gara esattamente come l'avevamo intesa alla vigilia. Dopo la traversa di Guiebre e l'occasionissima di Marcheggiani, prendere il gol ad inizio ripresa sicuramente ci ha tagliato le gambe, ma abbiamo tenuto, anche sul 2-0 riaprendola immediatamente. Peccato. E' un momento no, gli episodio non girano a nostro favore: tra gol belli, infortuni e traverse, diciamo che siamo assolutamente in credito con la fortuna. Andiamo avanti, ora c'è il Bari da affrontare, aspettiamo queste ultime schermaglie di mercato che ci consentiranno di portare a Rieti quei due-tre elementi che ci servono per completare l'organico e continuiamo a lavorare perché sono sicuro che alla lunga il sacrificio paga».Da Potenza a... Cantalice, dove il presidente del Rieti, Riccardo Curci, ha seguito la gara in diretta streaming «disturbato» dal maltempo che lo ha costretto a vivere le emozioni del Viviani a smozziconi per via di una connessione non proprio stabile, ma col pathos finale per via dell'infortunio di Marchi - fresco di rinnovo contrattuale - uscito in barella, con le mani tra i capelli e la borsa del ghiaccio sul ginocchio sinistro che gli ha ceduto e per il quale si teme una forte distorsione che di sicuro lo metterà ko per la sfida di domenica contro il Bari.«Non posso dare un giudizio generale - sottolinea il presidente - perché purtroppo l'ho vista a tratti: ricostruendola diciamo che le occasioni mancate del primo tempo hanno il loro peso specifico sull'economia della gara, ma la reazione c'è stata. Marchi? Speriamo non si tratti di nulla di grave, perché sarebbe una perdita importante».Ora testa al mercato, che chiuderà stasera alle 22: urgono rinforzi, servono sinergie nuove in ogni reparto. Almeno quattro elementi, se non addirittura cinque nel caso in cui l'infortunio di Marchi dovesse rivelarsi più grave del previsto. I nomi che circolano in orbita-Rieti sono sempre gli stessi: Mendicino per l'attacco, Zampa per il centrocampo, Brumat e Scardala per la difesa. Il dg Di Santo a fine partita è salito direttamente sull'aereo per Milano, dove resterà fino a martedì mattina, a lui il compito di completare l'opera e restituire competitività e speranze alla rosa.