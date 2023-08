Martedì 22 Agosto 2023, 00:10

RIETI - Talmente brava e assoluta padrona dello schermo da essere diventata una habitué degli schermi di Rai 1, nello specifico della trasmissione “Uno Mattina”, condotta da Tiberio Timperi. E così la chef reatina Maria Sole Mancini, co-titolare dell’Osteria delle “Tre sorelle” di Rieti, anche ieri mattina era negli sudi romani di Saxa Rubra, di nuovo ospite di Uno Mattina (versione estiva), dopo l’ottima esibizione della scorsa primavera.

Prova ardua per la chef reatina, ovvero quella di promuovere, attraverso l’esibizione di tre piatti, un’eccellenza gastronomica italiana: i fichi del Cilento. Si è partiti con una baguette a base di fichi, guanciale croccante e scaglie di pecorino. Il piatto principale è stata invece una scoperta della tradizione degli antichi romani: il “lecur ficatum” ovvero un fegato di vitella che nell’antica Roma si era soliti cucinare con il frutto del fico per stemperare il sapore della frattaglia. Per concludere un’insalata a base di valeriana condita con sfilacci di prosciutto, pinoli ed ovviamente fichi del Cilento.

Una sfida ardua per Maria Sole Mancini, ma anche molto stimolante. Ovvero, quella di coniugare prodotti diversi ma che a giudicare dalla soddisfazione degli ospiti presenti in studio, a cominciare dal conduttore Tiberio Timperi, la nostra Maria Sole è riuscita a portare a termine in maniera egregia. E allora...al prossimo appuntamento sugli schermi di Rai Uno.