RIETI - Maria Lai, che non è forse molto nota al grande pubblico, è una delle più importanti artiste contemporanee che abbia il nostro Paese. I musei più famosi, anche all’estero, hanno esposto le sue opere «povere», ma piene di significato. Nata a Ulassai, in provincia di Nuoro nel 1919, è scomparsa nel 2013, a oltre 93 anni. Cagionevole di salute, da bambina aveva vissuto in casa senza frequentare i primi anni della scuola e questo le aveva permesso di sviluppare in modo libero la sua indole artistica. A nove anni si trasferì a Cagliari per iniziare la scuola e lì conobbe il professor Salvatore Cambosu che l’avvicinò al ritmo della poesia.



Nel 1940 si trasferì a Roma per frequentare il liceo artistico e poi a Venezia, dove seguì il primo corso di scultura con il professor Arturo Martini dell’Accademia delle Belle Arti. Nel 1957 arrivò la prima mostra personale alla galleria Obelisco di Roma. Negli anni Sessanta iniziò la sperimentazione, che avrebbe caratterizzato per sempre la sua arte con l’utilizzo di materiali inediti. Era l’ora delle stoffe, dei telai, dei pani e dei libri cuciti, che hanno reso celebre Maria Lai.



Il suo forte legame con la Sardegna non le impedì di amare la Sabina, quando fu chiamata a realizzare alcune opere per il Museo dell’Olio di Castelnuovo di Farfa, tra le quali «Olio di Parole», un corridoio buio che riporta il visitatore alla nascita dell’Universo e «L’Albero del Poeta», in cui le parole di un’antica favola sono incise sulla chioma di un albero. «C’era, c’era una volta, c’era una volta un albero, un vecchissimo albero che era rimasto solo nell’isola del vento, voleva popolare la terra di alberi generosi e di poeti». E’ questo il racconto che Maria Lai ha voluto per accogliere i visitatori del museo, una visita che rappresenta un’esperienza sensoriale indimenticabile.



A Castelnuovo di Farfa, quando nel 2001 Maria Lai lavorava all’allestimento delle sue opere nel Museo dell’olio, le persone del paese incontravano quella donna semplice e minuta. «Quello che mi è rimasto impresso nella mente - racconta una castelnovese - erano le sue piccole mani, mani di bambina». Mani che hanno creato opere molto originali, esposte in particolare nel suo paese natale, Ulassai, dove si trova «La stazione dell’arte», una ex stazione ferroviaria che racconta il legame intenso tra Maria Lai e la sua terra. Domenica Castelnuovo di Farfa, borgo medioevale a 60 chilometri da Roma e 35 da Rieti, dedicherà una giornata al ricordo di Maria Lai nel Museo dell’Olio della Sabina. L’artista sarà rievocata con una mostra che sarà visitabile solo nel corso di tale evento, durante il quale le sue parole, le immagini del suo lavoro al museo e il video di un’inedita intervista, permetteranno di ricostruire il suo particolare legame con la Sabina.



All’evento parteciperanno accanto al sindaco di Castelnuovo di Farfa, Luca Zonetti, numerose autorità tra le quali: il sindaco di Ulassai, paese natale di Maria Lai, i sindaci dei comuni vicini, l’assessore al lavoro della Regione Lazio, Claudio Di Berardino, il consigliere regionale Fabio Refrigeri e il presidente della Provincia di Rieti, Giuseppe Rinaldi. Il programma della giornata avrà inizio alle 11 con l’inaugurazione della sala del Gioco dell’Oca, l’ultima opera realizzata da Maria Lai. Olio e cultura, come sempre in Sabina, andranno a braccetto. Sarà possibile visitare i luoghi del museo e ritrovarsi per un assaggio di cibi conditi con il gustoso olio extravergine del luogo.



Nel pomeriggio i visitatori conosceranno i giochi per l’arte creati dall’artista: il «Gioco del volo dell’oca» con i narratori del museo dell’olio e le «Carte per l’arte», assieme alle educatrici del Maxxi, il Museo nazionale delle arti del XXI secolo di Roma. I visitatori saranno poi accompagnati al sito di San Donato, l’ultima stazione del museo, per la lettura di poesie care a Maria Lai. La giornata si concluderà con un incontro musicale nella chiesa medievale ed un aperitivo di saluto.



