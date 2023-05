Valle del Peschiera, la salvezza è anche questione di famiglia. Marco e Sergio D'Aquilio: «Che gioia alla fine»

RIETI - Di padre in figlio, nel Valle del Peschiera per crescere insieme: Sergio e Marco D’Aquilio hanno portato in alto i colori del team reatino da quando tutto è iniziato. Il primo direttore sportivo, il secondo terzino di spinta, insieme hanno coronato prima il sogno Promozione, poi l’obiettivo salvezza.

«Stare nella stessa squadra non è semplice - dice Marco, difensore classe ‘97 - Qualsiasi decisione mio padre prenda, devo accettarla, giusta o sbagliata che sia». «Capisco Marco, lui si può trovare in difficoltà con i compagni di squadra - risponde Sergio - Forse è anche vincolato da me, ha le qualità per ambire più in alto ma credo che facendo parte delle stessa società questo incida sulle possibili chiamate da parte di altre realtà».

Cosa succede fra voi dopo le partite una volta tornati a casa?

«Se va male parliamo poco, se va bene parliamo tanto, ci piace poi analizzare la partita su più punti di vista. Quest’anno abbiamo parlato un poco (ride Marco)». «Questa stagione abbiamo collezionato ben diciannove sconfitte, a volte abbiamo parlato anche di queste. È chiaro che dopo le vittorie ci sono stati momenti migliori per parlare», risponde Sergio.

Difficile gestire il rapporto padre-figlio quando c’è una pallone di mezzo?

«Mio padre mi rimprovera quando non entro bene in campo, purtroppo possono esserci giornate ‘no’. Accetto le critiche, mi spingono a fare meglio». «Conosco Marco, so che può dare di più e glielo faccio notare. So anche che non in tutte le partite riesce a giocarle al suo livello, è normale».

Quali sono stati i momenti più difficili della stagione?

«C’è stata una fase del campionato dove ci sono stati molti problemi interni, il clima non era sereno.

In quei momenti lì non abbiamo capito che era importante raccogliere anche un punto, abbiamo sempre perso di misura. Questo è il mio più grande rimpianto», afferma Marco. «Non siamo riusciti a goderci neanche le vittorie, sempre qualcosa che non andava, sempre qualcosa di cui discutere. Si doveva parlare dentro gli spogliatoi per togliere la negatività ma non è stato mai fatto. La giornata più difficile quella contro il Passo Corese», dice Sergio.

I momenti negativi hanno poi fatto spazio alla gioia più grande, la salvezza arrivata nella gara contro la Bf Sport vinta per 4-1.

«Retrocedere in Prima categoria per una società che ha grandi progetti, poteva essere dura. La vittoria del campionato di Prima è stato un segno del destino e nel cuor mio sapevo che non poteva finire nel peggiore dei modi». «Per me è paragonabile ad una vittoria del campionato, abbiamo rischiato di non giocare i play out e retrocedere direttamente. L’allenatore precedente ha lasciato la squadra in una condizione atletica impeccabile ma Lorenzo è entrato nella testa dei ragazzi».

La prima stagione in Promozione del club ha raccolto un bagaglio di esperienza, ora testa alla prossima.

«Purtroppo non ci sarò - dice commosso Marco - Ho voglia di fare una scelta diversa e andrò un anno in Australia, mi troverò una squadra lì». «Per me questa stagione è stata molto importante, non conoscevo la categoria ed ho peccato di presunzione, pensavo fosse più facile - conclude Sergio - A Rieti siamo poche squadre e ci litighiamo i giocatori migliori, quest’anno ho allacciato rapporti nel bacino romano. Abbiamo imparato la lezione, ci muoveremo in anticipo perché vogliamo fare un campionato di media classifica e perché no qualcosa di più».