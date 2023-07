Marco Cingolani, portiere col vizio del gol, al Fc Rieti: lo scorso anno era ad Amatrice. «Progetto stimolante»

RIETI - Un altro portiere in quota under per il Fc Rieti, che ha scelto di piazzare tre giocatori emergenti tra i pali: dopo Simone Roversi e in attesa di un 2004 sul quale la società sta lavorando per definire l'accordo, è la volta di Marco Cingolani, il portiere col “vizio” del gol, essendo dotato di un buon calcio.

La nota

Il portiere reatino "classe 2006, è reduce dall'esaltante vittoria del campionato regionale di Promozione con l'Amatrice, ma la sua preparazione di base (scuola calcio e settore giovanile) si è sviluppata principalmente tra le giovanili del Fc Rieti e quelle dello Sporting Rieti. Due anni fa, presenze - e anche un gol - con la Juniores Nazionale del Rieti allenata da Francesco Mazzarani e ora il ritorno in amarantoceleste" si legge nella nota ufficiale, conclusa dalle sue prime sensazioni.

«Sono contento di questa scelta - dichiara Cingolani - perché il progetto sportivo è interessante e ci sono tutti i presupposti per continuare il mio percorso di crescita. Il parco portieri è stato scelto volutamente under e questo a mio avviso renderà tutto più stimolante».