RIETI - Marco Belinelli a Rieti? Non è uno scherzo e non si tratta dell'ultimo colpo di mercato della Zeus Npc, ma il talento di San Giovanni in Persiceto, guardia degli Spurs, in queste ore si trova davvero nel nostro territorio, insieme a una nutrita delegazione dell'Italbasket - Peppe Poeta e Pietro Aradori tra i volti più noti - per assistere alle nozze del collega e compagno di squadra in azzurro Marco Cusin, da oggi sposo della reatina Francesca Marchetti all'Abbazia di San Pastore.



Per alcuni invitati oggi pomeriggio qualche ora di relax a Villa Potenziani, infatti non sono passati inosservati Brian Sacchetti, Luca Vitali e Peppe Poeta, in piscina con le rispettive compagne, per poi fuggire alla cerimonia.