RIETI - Marchi, uscito dal campo in barella, è stato trasportato in ospedale per sottoporsi agli esami strumentali. Il dottor Lorenzo Iacovone, medico incaricato dal Football club Rieti, presente sul posto, ha detto: «Il dolore al ginocchio destro in questo momento è diminuito, abbiamo eseguito una radiografia che ha escluso fratture ossee. La società si è attivata per far effettuare una risonanza magnetica al calciatore al fine di escludere qualsiasi tipo di problema a carico delle strutture legamentose del ginocchio». Ultimo aggiornamento: 19:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA