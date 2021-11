Marcheggiani-gol e il Rieti sbanca Cannara (0-1). L'attaccante reatino sempre più nella storia del club

RIETI - Con un gol del solito Francesco Marcheggiani - al suo ottavo centro stagionale, il 111esimo in carriera con la maglia amarantoceleste - il Rieti sbanca il campo del Cannara (0-1), inanella la seconda vittoria consecutiva (la terza dall'inizio del campionato) e si toglie, per il momento, dalla zona playout salendo a quota 11 punti.

Per la truppa allenata da Alessandro Boccolini è stata una gara caratterizzata dalla compattezza e dalla concretezza, trovando il gol-partita al 19' del primo tempo con un guizzo di Marcheggiani, abile a superare la retroguardia del Cannara, che resta comunque la meno perforata del girone E (7 gol in totale). Tre punti essenziali per uscire pian piano dalla crisi d'inizio stagione e prendere consapevolezza del fatto che l'organico, potenzialmente, può ambire con le formazioni della parte destra della classifica senza alcun problema. E domenica allo "Scopigno" arriva lo Scandicci reduce dal 2-1 casalingo col Montespaccato.

Il tabellino

Cannara: Lori, Bokoko, Frustini, Mattia, Lucentini, Moracci, Corrado, De Sanctis, Faraghini, Fondi, Bazzoffia. A disposizione: Cocchini, Doko, Chiacchierini, Cerboni, Belloni, Xepapadikis, Porzi, Mangiaratti, Bei. All. Ezio Brevi.

Rieti: Narduzzo, Tiraferri, De Martino, Montesi, Canestrelli, Falilò, Pedone, Benhalima (dal 81′ Cerroni), Tirelli, Galvanio (dal 75′ Orlandi), Marcheggiani (dal 88′ M. Menghi). A disposizione: Luciani, Nobile, Lauri, Marzano, Meo, Principi. All. Alessandro Boccolini.

Arbitro: Fichera di Milano (Cucinotta e Morotti)

Marcatori: 19' pt Marcheggiani (R)

Note: espulso Canestrelli (R) per doppia ammonizione; ammoniti De Martino, Canestrelli, Marcheggiani, Orlandi, Tiraferri (R);