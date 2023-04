A Rieti parte una rassegna su Marcel Proust

RIETI - Avrà inizio martedì 18 aprile la retrospettiva su uno dei più grandi narratori del Novecento europeo, Marcel Proust, promossa ed organizzata dall’associazione culturale reatina “Polymnia” in collaborazione con la Libreria Mondadori Book Store di Rieti e sostenuta dal patrocinio di Regione Lazio, Provincia e Comune di Rieti.

Una rassegna mai ideata prima all’interno del panorama culturale reatino, quella dell’associazione Polymnia, intitolata “Proust tra vita e scrittura”, dedicata alla figura e all’opera dello scrittore francese, autore del celebre capolavoro letterario “À la recherche du temps perdu”, che ricostruirà il percorso esistenziale dell’artista e le strette relazioni tra esperienze di vita e scrittura narrativa, documentate dall’imponente romanzo.

Attraverso il calendario di iniziative culturali promosse dall’associazione Polymnia verranno ricostruiti così molti aspetti del rapporto di Proust con Parigi e con gli ambienti degli intellettuali di fin de siècle: l’attenzione e la riflessione sull’attualità politica e storica, la sua attrazione–repulsione per la frivola mondanità aristocratica, l’amore e l’eros, il sentimento del tempo perduto, le passioni e i temi più cari allo scrittore che attraversano il suo capolavoro, un’opera-mondo con cui l’autore fissa per sempre il perenne divenire della realtà ed esorcizza la paura dello spettro della morte. Una “cattedrale di straordinaria originalità”, che segna un passaggio fondamentale nella narrativa moderna ed è modello per quella europea di inizio Novecento.

Il programma. Ad essere ospiti della rassegna, appassionati cultori e autorevoli studiosi di Proust.

Si comincia martedì 18 aprile, alle 17, nella sala consiliare della Provincia con “Amore e amori nella recherche”, a cura della docente reatina Claudia Cipolloni, insieme alla presentazione del romanzo “Il vento attraversa le nostre anime”, della giornalista e scrittrice Lorenza Foschini.

L’appuntamento di venerdì 21 aprile, alle 16.30, presso l’Auditorium Varrone sarà invece dedicato al convegno su “Proust tra storia e cultura”. Ad inaugurare il pomeriggio dedicato allo scrittore francese, l’intervento del professor Andrea Pagani (Università degli Studi di Bologna) su “Proust, Joyce e e gli intellettuali nella Parigi degli anni ‘20”, seguito dal docente Alberto Beretta Anguissola - fra i più autorevoli francesisti e studiosi di Proust, docente emerito dell’Università della Tuscia e curatore dell’edizione critica della Recherche per i Meridiani Mondadori - sull’analisi del rapporto fra “Proust, i giornali e la guerra”.

A conclusione, “La musica nella Parigi della Belle Époque”, con l’esibizione di Paolo Paniconi al pianoforte e Sandro Sacco e Giovanni Forlani al flauto traverso.