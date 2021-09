La Carfagna domani ad Accumoli per partecipare al tavolo istituzionale sulla ricostruzione

Lunedì 13 Settembre 2021, 18:07 - Ultimo aggiornamento: 18:17

RIETI - Il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, Mara Carfagna, sarà domani mattina - martedì 14 settembre - ad Accumoli per il tavolo Istituzionale convocato per la sottoscrizione del Contratto istituzionale di sviluppo dell’area del sisma 2016.

L'arrivo della Carfagna è in calendario alle 12 ad Accumoli, presso la sede del Comune, in via Salvator Tommasi, 44, dove si svolgerà il tavolo istituzionale relativo al Contratto istituzionale di sviluppo sul sisma.

A seguire, infoma il suo ufficio stampa, il ministro Carfagna rilascerà dichiarazioni alla stampa.