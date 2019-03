RIETI - Stefania Sanna vive a Borgo Quinzio, frazione di Fara Sabina, e lotta ogni giorno per non sacrificare, ai suoi faticosi compiti di mamma e impiegata pendolare, la grande passione di cantante. Pochi sono a conoscenza del fatto che Stefania Sanna ha avuto un grosso successo partecipando alla trasmissione di Rai Uno, «Standing Ovation».



Quest'anno Stefania ha prodotto e realizzato in proprio la sua prima canzone «Tu es fou», in francese, che è possibile ascoltare su YouTube, dove ha raccolto migliaia di visualizzazioni. Il prossimo traguardo è la partecipazione a «Tu si que vales».