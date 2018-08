RIETI - I violenti temporali, accompagnati da forti raffiche di vento, stanno in questi ultimi giorni diventando una costante per la città. E' stato così anche oggi, anche se a fare i danni maggiori, più che la pioggia, è stato il vento.



Le forti raffiche che hanno iniziato a spirare intorno alle 15 hanno infatti sradicato dai lati della carreggiata un grosso albero lungo via Micheli a Vazia, facendolo cadere sulla carreggiata.



Fortunatamente in quel momento non c'era alcuna vettura in transito e non si sono verificati incidenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere il grosso tronco caduto a terra e la polizia municipale per regolare la circolazione.



Nel quartiere di Quattro Strade sono state invece segnalate fortissime raffiche di vento, in molti hanno parlato di tromba d'aria. In una abitazione della zona, in particolare, il vento ha divelto la guaina di protezione del tetto e divelto i pannelli fotovoltaici. Allagamenti di scantinati sono invece segnalati a Chiesa Nuova.



Sul posto stanno operando i vigili del fuoco della caserma di via Sacchetti Sassetti.

Mercoledì 8 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 17:56



