RIETI - Un grosso ramo di un pino si è schiantato sul tetto di uno stabile ad Antrodoco all'altezza del bivio per L'Aquila, lungo la Salaria per Ascoli. Preoccupati dalle eventuali conseguenze i condomini hanno richiesto l'intervento di una squadra di vigili del fuoco del distaccamento territoriale di Posta.



Gli operatori una volta sul posto hanno provveduto alla rimozione del ramo a rischio per l'incolumità degli inquilini. Sul posto è intervenuta anche il personale della locale polizia municipale che temporaneamente chiuso una corsia della Salaria permettendo il transito veicolare con senso unico alternato. © RIPRODUZIONE RISERVATA