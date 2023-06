Maltempo, emergenza frane e allagamenti a Castelnuovo di Farfa

RIETI - L’ondata di maltempo di lunedì 12 giugno non ha risparmiato il territorio comunale di Castelnuovo di Farfa, dove a causa del violento nubifragi che per due ore ha flagellato il piccolo centro sabino si sono verificate frane e allagamenti che hanno costretto il sindaco Luca Zonetti ad attivare il Centro operativo comunale (Coc) e ha disporre interventi di messa in sicurezza e ripristino della viabilità nelle zone più compromesse, tra cui spicca la strada San Filippo. E ora si teme per le piogge nuovamente previste per il pomeriggio di oggi, 13 giugno.