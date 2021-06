Rieti, maltempo: disagi e allagamenti in Sabina

RIETI - Un violento nubifragio si è abbattuto nel tardo pomeriggio di oggi, 7 giugno, sui comuni della Bassa Sabina, causando numerosi disagi, soprattutto alla viabilità all'interno dei centri abitati e lungo le strade provinciali e regionali. Lungo la 313 Ternana le forti raffiche di vento hanno fatto cadere rami e foglie lungo la sede stradale creando difficoltà agli automobilisti in transito.

Nel comune di Fara Sabina, la situazione più difficoltosa si è registrata a Passo Corese, soprattuto tra via XXIV Maggio e via Garibaldi, dove l'impianto fognario rappresenta da sempre il tallone d'Achille della frazione. L'ingente quantitativo d'acqua precipitato nel giro di pochi minuti ha mandato nuovamente in tilt le fogne coresine: i tombini della via commerciale sono saltati e il sottopasso che conduce alla stazione ferroviaria è stato ancora una volta sommerso dall'acqua.