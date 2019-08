© RIPRODUZIONE RISERVATA

RIETI - Sono ancora in corso operazioni di taglio e rimozione di una grossa alberatura caduta trasversalmente lungo la strada regionale 313 Ternana a Poggio Mirteto Scalo, nelle vicinanze del supermarket Eurospin. Il tronco situato a bordo strada a causa del maltempo si è schiantato sulla carreggiata, occupandola interamente e impedendo quindi il passaggio di autovetture fortunatamente senza causare danni a cose o persone.Sul posto la squadra di vigili del fuoco del distaccamento di Poggio Mirteto e i carabinieri del locale comando stazione. La strada è stata momentaneamente interdetta al traffico veicolare per il tempo necessario alla rimozione. Numerosi sono al momento gli interventi in coda in Sabina e a Poggio Mirteto per rami pericolanti, rimozioni di ostacoli dalla sede stradale e piccoli allagamenti causati dalle abbondanti precipitazioni avvenute nel pomeriggio nell’arco di poco tempo.