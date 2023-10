RIETI - Colto da un improvviso malore 75enne muore a Scandriglia lungo la via che conduce al camposanto comunale.

Inutile ogni tentativo di soccorso effettuato dal personale del 118: quando l'uomo è stato ritrovato riverso a terra in strada per lui non c'era piu nulla da fare. Il decesso attribuibile a cause naturali.