Il portiere ucraino Dmitro Maloid al debutto nel Cantalice: «Grande emozione, siamo stati sfortunati»

RIETI - «Ero molto emozionato per questa prima partita, penso si vedesse. Sul gol subito anche i portieri di serie A potevano fare ben poco. Dispiace per il risultato, abbiamo creato tanto ma dovevamo concretizzare di più. Abbiamo avute tante occasioni, siamo stati anche sfortunati».

Dmitro Maloid, portiere ucraino del Cantalice nato nel 2002, ha debuttato dal primo minuto nel campionato di Promozione. Dopo circa un mese di allenamenti in maglia biancorossa, in attesa che venissero concluse tutte le pratiche burocratiche per il tesseramento, il ventenne di Leopoli, questa mattina, 16 ottobre, ha difeso i pali del Cantalice nel derby contro il Poggio Mirteto al Gudini terminato 1-1.

I suoi primi 90’ non sono partiti nel migliore dei modi. Al 6’ sulla rovesciata di Del Vecchio non può fare nulla. Poco impegnato nel resto del primo tempo ma sempre presente per far ripartire la squadra, mentre nella ripresa ha toccato pochisismi palloni.

«Dmitro è ormai uno dei nostri - afferma il tecnico del Cantalice, Simone Patacchiola - ha fatto una buona partita, anche se mai impegnato. Con il resto dei tre portieri che abbiamo a disposizione si giocherà il posto ma è un ottimo rinforzo».

La sua storia parte già da sette anni fa: era il 2015 quando il giovane talento ucraino era venuto in Italia a trovare la zia Halyna (sorella del padre) che gestisce il forno “La Macina” a Poggio Mirteto Scalo. Per lui grazie al compagno della zia, Lamberto Polidori, subito due provini, uno in C con la Viterbese e uno a Rieti. Provini andati bene ma le circostanze e la burocrazia lo hanno poi riportato a Rava-Ruska, la sua città di origine nell’oblast di Leopoli. Dmitro si è fatto strada arrivando nelle giovanili del Futbol'nyj Klub L'viv (squadra che milita nella massima serie Ucraina) fino all’Under 19, di cui fino a pochi mesi fa è stato il capitano. La delicata situazione in Ucraina col conflitto ancora in atto ha costretto i campionati giovanili a fermarsi, mentre le prime squadre sono emigrate in Polonia. Dmitro, come molti altri suoi compagni, ha avuto la possibilità di ricominciare altrove, lontano da casa, appoggiandosi dai parenti, ospitato da queste estate dagli zii a Poggio Mirteto Scalo.