A Magliano Sabina la Pro loco lancia la campagna adotta un albero di Natale

RIETI - L'attenzione che il comune di Magliano Sabina dedica all'ambiente non è cosa nuova e anche questa nuova iniziativa va nella stessa direzione. Stavolta la lodevole idea è partita dai ragazzi della Pro loco che hanno lanciato la campagna "adotta un albero di Natale".

L'idea è quella che, uno degli abeti utilizzati per addobbare a festa la centralissima via Roma, possano trovare nuova vita nei giardini dei cittadini che vogliano prendersene cura evitando di veder appassire e poi morire in vaso gli arbusti. L'appello è stato lanciato attraverso la pagina Facebook dell'associazione. Già diversi abeti sono stati prenotati, ma i promotori sono certi che l'animale "green" dei propri concittadini farà sì che tutti gli alberi trovino presto una casa d'adozione.