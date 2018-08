di Andrea Giannini

RIETI - Già dieci giorni di preparazione sulle gambe per la Maglianese di mister Massimo Lucà che anche in questa stagione rivestirà il doppio ruolo di allenatore-giocatore per dare una mano alla squadra apportando la giusta esperienza. Secondo campioanto di Promozione per la squadra sabina che vuole sicuramente migliorare l'ottavo posto della scorsa stagione. Lucà insieme al suo staff stanno infatti curando tutto nei particolari. Dopo aver rafforzato la rosa con nuovi giovani, è ora di passare alla prova del campo con le prime amichevoli.



«Penso che questo gruppo possa far bene – dice Lucà - Siamo una squadra giovane amalgamata con giocatori di esperienza della categoria. In questi primi giorni di preparazione ho visto tutti impegnarsi, dal primo all’ultimo. Sono molto contento per i giovani, si vede che stanno dando tanto, hanno buone prospettive per il futuro. Causa infortunio, tornerò a far parte della rosa tra qualche settimana, allenandomi prima a parte e poi col gruppo. Per il momento mi dedico solo a fare l’allenatore concentrandomi sulla squadra».



Dopo poco meno di due settimane di lavoro la Maglianese è pronta a mostrare i primi risultati della preparazione cercando di oliare i meccanismi. Il debutto stagionale è in programma domani, domenica 12 agosto, alle 10,30 a Vignanello contro il Monti Cimini, squadra che milita nell'Eccellenza laziale. Sabato 18 è già programmato il secondo test contro il Montefiascone, team laziale di Promozione, sempre fuori casa. Ultimo match sabato 25, ma avversario e campo sono ancora da definire. Ora non resta che dare il massimo per farsi trovare al top il 2 settembre, data in cui inizierà il campionato.

