Ultimo aggiornamento: 10:45

RIETI - Gli sforzi dell’ex tecnico Massimo Lucà e dei suoi giovani forse serviranno a poco: la Maglianese, che ha militato in Promozione nella precedente stagione e ha agganciato l’obiettivo salvezza a una giornata dal termine, ha poche possibilità di rimanere nella seconda categoria regionale. Questo è quanto fa presagire il futuro dalle dichiarazioni rilasciate da Ettore Petroni, presidente della Polisportiva.«La situazione della Maglianese non è ottimale a livello economico. Stiamo lavorando costantemente sul prossimo futuro e abbiamo ancora metà del mese di giugno per trovare una soluzione».«Sicuramente non faremo fusioni: resterà questo assetto societario qualunque categoria andremo ad affrontare».«Al 90% faremo domanda per ripartire dalla Seconda o dalla Prima categoria e in questo caso i giocatori che faranno parte della rosa saranno esclusivamente del luogo».«E' molto difficile, ma aspettiamo sponsor che ci permettano di affrontare la Promozione, lasciando aperta anche la porta ai soci».«Nel corso di queste settimane ho avuto contatti con possibili soci ma niente di particolare, nessuno che secondo il mio parere può entrare in società».«La gente di Magliano può stare tranquilla, nessuno vuole eliminare il calcio: siamo molto legati a questo sport. Il prossimo fine settimana si terrà la festa dello sport a Magliano. Sarà un’occasione per parlare nuovamente con i ragazzi e con gli altri componenti del club».