Ultimo aggiornamento: 11:07

RIETI - Più ombre che luci sul futuro del settore calcio della Maglianese. Terminato il campionato di Promozione in casa con una vittoria (1-0 alla bestia nera Vis Subiaco), dopo una stagione tra alti e bassi, culminata però con la salvezza, l'obiettivo di inizio stagione: 11esimo posto a 38 punti, frutto di 10 vittorie, 8 pareggi e 14 sconfitte; 29 gol fatti e 45 subiti.Il presidente Ettore Petroni fa il punto tra passato, presente e futuro, togliendosi anche qualche sassolino dalla scarpa.«Siamo partiti per salvarci e arrivati a questo punto abbiamo disputato un buon campionato. Si poteva fare di più se il gruppo era di poco superiore tecnicamente ma le nostre possibilità economiche non ci permettevano di andare troppo oltre. I risultati hanno rispecchiato il paese che è Magliano, sicuramente non potevamo allestire una squadra per vincere il campionato. Abbiamo rispettato i nostri obiettivi, potevamo farlo anche con qualche settimana di anticipo ma ci sono sfuggiti alcuni punti che sarebbero dovuti essere nostri: questo è il calcio. È stata una stagione altalenante perché soprattutto a dicembre, alla riapertura dei trasferimenti, potevamo fare qualcosa in più se gli sponsor che ci hanno sostenuto durante la stagione avessero rispettato gli impegni che prefissati. L’Italia è questa e la crisi come sappiamo c’è, non puoi obbligare nessuno. Nonostante ciò siamo riusciti a portare avanti la stagione. Peccato, perché a dicembre volevamo fare quel salto di qualità che però non c’è stato».«E' quello che ha tracciato mister Massimo Lucà nelle sue dichiarazioni. Colgo l’occasione per ringraziarlo pubblicamente perché sono stati cinque anni molto belli, tre di Prima categoria e due di Promozione. Ha portato una ventata di novità, è stato sempre un grande giocatore e uno bravissimo allenatore. Insieme abbiamo fatto conoscere ai maglianesi cosa sono i guardalinee (sorride). Massimo merita una società più forte economicamente e che metta a disposizione giocatori più tecnici e validi per fare esprimere il suo gioco: credo lo farà in qualsiasi società andrà. Ha avuto un buonissimo rapporto con società e i giocatori, la squadra è stata creata da lui sempre sotto controllo di un nostro dirigente. Devo spendere anche due parole sul preparatore dei portieri Giulio De Antonio che è stata una persona molto a modo e che ha preparato molto bene i nostri estremi difensori. Lui diciamo è stato l’addetto ai lavori su di un ambito specifico e spero trovi una società che risponda alle sue esigenze. Non so se rimarrà, non credo ma tra due settimane sapremo tutto. Per ciò che riguarda i giocatori credo che molti andranno via, soprattutto i ragazzi che vengono da fuori. Come accade nei paesi ci dicono sempre che non abbiamo giocatori di Magliano. Quindi nella prossima stagione ci saranno molti giocatori delle nostre parti. A seconda delle qualità dei giocatori vedremo che categoria andremo ad affrontare.«Non penso, per ripartire dalla Terza categoria bisogna cedere il titolo ma non vogliamo perdere il titolo di Promozione. Tra qualche giorno faremo una ricerca su Magliano, sui ragazzi che stanno giocando nelle società vicino alla nostra per coinvolgerli nel nostro progetto. Sono maglianesi come lo sono io e vorremmo vedere che risposte ci saranno a livello tecnico. Poi dobbiamo sondare un allenatore ma dipende in che categoria ci iscriveremo ma non penso di partire dalla Terza, perché bisogna scendere troppo. In Umbria non c’è più la Terza e non so cosa vorrà fare il comitato regionale Lazio. Dunque, aspetteremo. Tratterremo qualche giocatore di Magliano che sarebbe disposto a giocare in qualsiasi categoria ma questo lo sapremo tra quindici giorni circa. Aspettiamo le prossime elezioni comunali e vedremo: chiunque sia il prossimo sindaco speriamo ci dia una mano».