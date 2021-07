Rieti, lutto nella giustizia reatina: è scomparso il vice procuratore onorario Benedetto Luigi Boccacci

Mercoledì 14 Luglio 2021, 14:07

RIETI - Lutto nel mondo giudiziario reatino per la scomparsa di Benedetto Luigi Boccacci, per molti anni pubblico ministero onorario in tribunale, avvenuta nella sua casa di Limiti di Greccio dove viveva con la famiglia da quando era andato in pensione. La notizia della morte del dottor Boccacci ha suscitato particolare commozione nell'avvocatura che ha avuto modo di confrontarsi con lui nel corso di tanti processi, dove rivestiva il ruolo di rappresentante della pubblica accusa, evidenziando, come ricordano molti penalisti, capacità di equilibrio, dialogo con le parti in causa e lealtà. Lo scomparso aveva collaborato a lungo con uno studio legale romano, impegnandosi prevalentemente nel settore civile, poi la decisione di tornare a Rieti, dove era nato 77 anni fa, e l'ingresso in tribunale nella nuova veste di pubblico ministero onorario dopo aver superato la selezione del ministero della Giustizia. I funerali di Benedetto Luigi Boccacci, che lascia la moglie e tre figli, oltre agli adorati nipoti, si svolgeranno domani pomeriggio, alle 15, nella chiesa di Limiti di Greccio.