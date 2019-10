RIETI - Nella mattinata odierna un esemplare di lupo è stato rinvenuto senza vita - presumibilmente morto a seguito dell'impatto con un autoveicolo in transito - lungo via Salaria per L'Aquila poco prima del bivio per Santa Rufina nell'area del Nucleo industriale Santa Rufina-Cittaducale.



L'animale, un esemplare adulto, è stato notato e segnalato dagli automobilisti in transito e successivamente rimosso dagli organi preposti. © RIPRODUZIONE RISERVATA