Rieti, due lupi avvistati in Sabina

RIETI - Due lupi (probabilmente incroci tra lupo cecoslovacco e Marsicano) sono stati avvistati questa mattina presso una casa privata a Poggio Catino sulla strada che dal paese ridiscende verso la provinciale Finocchieto. Chiamati gli agenti della Polizia locale del comando Nova Sabina che a loro volta hanno allertato i Carabinieri Forestali di Poggio Mirteto alla vista dei quali i lupi si sono dileguati. I lupi, sicuramente non autoctoni ma si è portati a pensare più ad incroci o a una specie di canidi, scesi dalle montagne sopra Poggio Catino forse in cerca di cibo, probabilmente sono stati richiamati da alcuni cani presenti nella casa privata. All’arrivo degli agenti e dei Carabinieri forestali sono scappati di nuovo verso la montagna non senza essere stati prima fotografati da un signore di passaggio di Poggio Catino. Allertato anche il sindaco del paese Walter Ferzi.Subito sui social network si sono scatenate reazioni e leggende legate ad un animale come il lupo che, al di là delle suggestioni difficilmente attacca l'uomo se non in evidente pericolo o quando si sente minacciato. Parimenti se affamato è solito attaccare bestiame prediligendo prede "facili" e non è inconsueto sui monti sabini riscontratre lamentele di allevatori che a volte hanno denunciato danni ai loro pascoli causati da attacchi di fauna selvatica.