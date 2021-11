Rari esemplari di lupi grigi avvistati ad Amatrice

RIETI - Una presenza di grande pregio faunistico a conferma della naturalità dei luoghi. Sono sempre più frequenti gli avvistamenti di lupi grigi nell’Amatriciano. Non solo ben nascosti e coperti dalla vegetazione dei boschi montani ma, addirittura, anche sotto casa.

Questa volta ad immortalare a Sommati di Amatrice – in prossimità della propria abitazione - tre bellissimi esemplari è stato il titolare del ristorante “La fattoria”, Angelo Bonanni.

Per il ristoratore reatino un incontro inaspettato ma anche insolito per l'apparente tranquillità dimostrata dagli animali apparsi non troppo disturbati dalla sua presenza tanto da poterli fotografare. Nei giorni scorsi, sempre in zona, era stato avvistato anche un giovane esemplare.