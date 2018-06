di Alessandra Lancia

RIETI - Un cane è già morto, un altro è in condizioni gravissime: il lumachicida versato in due punti di viale Regina Margherita, in pieno centro a Contigliano, ha colpito, purtroppo, nel segno. Il veleno, di tipo granulare e di colore azzurro, è stato lasciato in due punti e a farne le spese sono stati due cani i cui proprietari abitano nelle vicinanze, abituati a gironzolare senza guinzaglio.



«Un animale è già morto, l’altro purtroppo è gravissimo - dice il dottor Gianluigi Di Paolantonio, che abita proprio in viale Regina Margherita - parliamo di una morte atroce il che rende ancora più vergognoso un simile gesto. E' chiaro che il lumachicida non può essere finito per caso lungo la strada. Eppure si tratta di un agente inquinante pericolosissimo, non solo per gli animali ma anche per le persone che dovessero venirci a contatto. Penso ai bambini».



La presenza di veleno in strada era stato segnalato nel pomeriggio sia ai carabinieri che al sindaco Angelo Toni. A farlo ci aveva pensato Francesca Orazi, molto attiva sul fronte della tutela e protezione degli animali. A pulire hanno provveduto nel vicinato ma evidentemente ormai il danno era stato fatto.

Marted├Č 26 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:04



