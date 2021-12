Eccellenza: domenica Luiss-Cantalice non si giocherà su richiesta del club romano

RIETI - La gara Luiss-Cantalice valida per la quattordicesima giornata di Eccellenza, in programma domenica 19 dicembre alle 11, è stata rinviata a data da destinarsi su richiesta della Luiss.

La comunicazione del Cr Lazio è arrivata nel pomeriggio alle due società e al Cra ed è stata inserita nel comunicato ufficiale della Lnd Lazio. Il Cantalice quindi non scenderà in campo domenica ma giovedì 23 dicembre per disputare l’ultima gara del girone di andata, la quindicesima.

La gara casalinga dei biancorossi è però in concomitanza con il match della Promozione Bf Sport-Nomentum. Ad inizio della prossima settimana verrà definito il campo e l’orario della gara del Cantalice contro il Centro Sportivo Primavera.