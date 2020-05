RIETI - “Per ripartire scegliamo l’Italia”. È il filo conduttore dei tre manifesti realizzati dalla reatina Lucia Ricciardi, grafica e illustratrice, che in questo difficile periodo ha voluto fare la propria parte, invitando tutti a ripartire, tifando per il Belpaese.



«Ho pensato - spiega l’artista - che sarebbe stato bello non disperdere quel senso di orgoglio e quel sentimento dal sapore patriota, che ci aveva portato a fare il tifo dai balconi. Ho sentito vivo un desiderio di patria e spero che la mia sia una voce che unisca».

Nelle immagini c’è il mare del Salento, il Colosseo, il monte Cervino: l’Italia è una eccellenza da qualunque punto la si guardi. «In molti quest’anno non potranno fare una vera vacanza – spiega Ricciardi - tuttavia una gita fuori porta o un semplice week end potranno essere alla portata di molti. Vorrei che non la considerassimo come una scelta di ripiego, ma come un vero e proprio privilegio concesso solo a noi italiani, quello di avere la Bellezza dentro casa».

Lucia ha frequentato il corso quadriennale di Illustrazione dello Ied di Roma, al suo attivo diverse mostre personali, ha vinto importanti riconoscimenti e a breve aprirà uno studio a Regina Pacis. «In ognuna delle immagini . spiega l’artista - ho volutamente giocato con i colori della bandiera, ora sul salvagente, ora sull’abbigliamento dei protagonisti. L’intento era quello di creare una campagna di sensibilizzazione sui social, confidando nell’aiuto degli utenti, affinché condividessero e si facessero portavoce del messaggio, che sta riscuotendo successo e approvazione».







