RIETI - L'Under Luca Giuliani è grato alla Maglianese per la sua crescita in due anni ma anche per lui è tempo di addii. Il centrocampista classe ’99 farà parte della JFC di Civita Castellana, squadra del proprio paese, che giocherà in Prima categoria.«Molto positivamente perché mi ha fatto crescere, capire molte cose e credo di aver imparato molto dai miei errori. La stagione è partita male ancor prima di iniziare dato che ho avuto problemi di pubalgia. Ad agosto ho fatto il ritiro con la Flaminia di serie D ma questa avventura è terminata presto per via delle poche opportunità che mi sono state concesse. Sono consapevole del fatto che gran parte delle colpe sono le mie perché mi sono presentato al ritiro in condizioni non idonee per la categoria. Una volta andato via dalla Flaminia ho deciso di tornare in Promozione con la Maglianese dove ho avuto l’opportunità di giocare, di trovare un gruppo col quale ho subito legato e di trovare nuovi compagni che mi hanno aiutato a crescere sotto ogni aspetto. Purtroppo ci ho messo un po’ per entrare nella giusta condizione fisica ma dopo tutto mi ritengo soddisfatto a livello personale di come si è conclusa la stagione, anche se meritavamo di raggiungere molto prima la salvezza».«Sono arrivato alla Maglianese grazie a un mio amico che mi ha proposto di fare una prova due anni fa, il mister dopo una partita mi ha detto che era interessato. Più avanti ho avuto la possibilità di parlare con lui e col presidente. Sono rimasto molto colpito dal loro entusiasmo, dal modo in cui affrontavamo il loro primo campionato di Promozione e dalla passione per il calcio. Ho pensato che fosse l’ambiente giusto per crescere».«Fantastico, anche se a volte magari ci sono state discussioni che però non potevano rovinare l’amicizia e l’essere tornato a Magliano nella precedente stagione ne è la dimostrazione. La parte più bella sta nel fatto di aver trovato persone con le quali ci si sente spesso anche fuori dal campo. Ringrazio tutti per questi due anni e auguro il meglio a ognuno di loro».«In questi due anni ce se ne sono state molte. Se proprio devo cintarne ne una credo che sia la partita in cui ho fatto doppietta (contro l'Accademia Calcio Roma, terminata 4-0 per i sabini, ndr) dato che venivo da un periodo in cui sentivo la mancanza di gol».«Milinkovic-Savic, credo sia un giocatore unico nel suo genere e cerco di avvicinarmi il più possibile al suo stile di gioco. Nel calcio dilettante non ho trovato alcuno a cui ispirarmi. Ho imparato molto da mister Lucà che è riuscito a valorizzare al massimo le mie caratteristiche, credo che per un allenatore sia molto importante avere il massimo dai suoi giocatori. Ho imparato molto da alcuni compagni che hanno giocato con me fino a dicembre come Altissimi e Di Giammartino che sono riusciti a farmi tirare fuori una personalità che prima non avevo, mi hanno aiutato a crescere dentro e fuori dal campo e per questo li ringrazio.«Credo sia un peccato veder finire così ciò che era stato costruito con molto impegno. Mi dispiace molto. Sinceramente non mi sarei mai aspettato che potesse accadere tutto ciò».«Andrò a giocare in Prima categoria alla JFC la squadra con la quale sono cresciuto. Mi ha fatto molto piacere il loro interesse nei miei confronti e il loro progetto. Speriamo di toglierci grandi soddisfazioni e di far divertire chiunque venga a tifarci perché giocare con la squadra del proprio paese ha certamente un altro effetto».