RIETI - Il giovanissimo Luca Fabiani racconta l’esperienza nella Berretti del Rieti con la quale si è tolto qualche soddisfazione. Difensore centrale nella passata stagione è un jolly della retroguardia. A 19 anni (è un classe 2000) mette in primo piano lo studio con una finestra sempre aperta sul rettangolo di gioco.«Avevo 8 anni. Nel corso dei primi due anni ho indossato la maglia della Pro Calcio Studentesca poi dai dieci anni fin qui (9 anni per la precisione, ndr) ho giocato con la maglia del Rieti».«Grazie alla promozione del Rieti dalla D alla C, ho potuto disputare per la prima volta un campionato nuovo, la Berretti. È stato un anno calcistico diverso dagli altri sia perché ho incontrato squadre molto più organizzate rispetto ai campionati precedenti sia perché per la prima volta ho potuto confrontarmi con giocatori che provenivano da diverse zone d’Italia, come ad esempio la Sicilia, la Campania, l’Umbria. In squadra solo io ero di Rieti, mentre tre o quattro ragazzi erano di località vicine ma che comunque avevano già giocato nel Rieti».«L’anno calcistico trascorso è stato sicuramente il più impegnativo ma allo stesso tempo quello che mi ha formato di più sia a livello calcistico sia a livello umano perché mi ha permesso di confrontarmi con squadre abbastanza organizzate dal settore giovanile importante. Questo è stato quello che mi ha fatto crescere di più ed è stato il più bello».«Mi ritengo una persona abbastanza socievole, pronta a fare nuove esperienze e amicizie. Con i compagni devo dire che non è stato facile, nessuno tra di noi si conosceva e creare dal nulla una squadra completamente nuova e amalgamarla bene non è stato semplice. Devo dire che il mister Vincenzo Moncelli, con tutte le problematiche che ci sono state, ha cercato di dare il meglio di sé, mettendo al servizio di tutti le sue conoscenze e riuscendo nel nostro piccolo a ottenere alcune soddisfazioni nonostante un campionato difficoltoso e impegnativo. Col mister c’è stata subito una grande intesa, stessa cosa coi compagni di “viaggio”. Con alcuni di loro sono rimasto a stretto contatto».«Nella passata stagione, all’interno della mia squadra, ci sono stati diversi giocatori a cui ho rivolto i miei complimenti perché ho apprezzato molto le loro qualità tecniche e tattiche (per quel poco che posso capire, sorride). Tra i tanti Petrit Nasufi, Vittorio Patano, Alessandro Madonna, Marco Chiacchierini e altri. Per quanto riguarda la prima squadra mi sono piaciuti particolarmente Fabio Maistro, Cedric Gondo e Alessandro Marchi».«Tutti coloro che in questi anni, nel Rieti, mi hanno aiutato a crescere calcisticamente e umanamente. Tra i tanti voglio citare Tonino Pezzotti, Adriano (Alex) Taribello e Vincenzo Moncelli».«I miei zii (Costantino e Gianluca, ndr) insieme a mio padre mi hanno sempre detto di lavorare costantemente, di non arrendersi e fermarsi alla prime difficoltà che inevitabilmente si incontrano durante una qualsiasi esperienza. Mi hanno detto soprattutto di stare con i piedi a terra e che il duro lavoro ripaga sempre.«Nel mondo del calcio mi ispiro, o meglio dire cerco di apprendere il più che posso, da giocatori che al momento hanno terminato la loro carriera come Nesta, Maldini, Stam ma anche gli attuali Giorgio Chiellini, Sergio Ramos e Virgin Van Dijk».«Alla prossima stagione non ci sto ancora pensando, ho appena terminato la maturità e mi sto godendo il giusto riposo in Sardegna con i miei amici. Terminate le vacanze credo che il mio pensiero sarà rivolto all’università. Il calcio per ora passa in secondo piano, poi vedremo quello che succederà».