RIETI – Vittoria del titolo provinciale romano con cinque giornate di anticipo e meritata promozione nei regionali. Stiamo parlando del Cantalice U16, autore di un campionato entusiasmante ed indimenticabile.Abbiamo intervistato il suo allenatore, Stefano Lotto (tecnico anche degli U17), per fare il punto su una stagione ricca di successi.«È stata una stagione piena di soddisfazioni, coronata con la vittoria del campionato con quasi due mesi di anticipo. In seguito, siamo usciti dalle finali per il titolo di campione provinciale in tutto il Lazio, ma la priorità era fare il salto di categoria e ci siamo riusciti in maniera eccellente. Complimenti a tutti i ragazzi per l’impegno e la determinazione».«Il provinciale romano è una competizione nella quale si affrontano avversari di buon livello. Si tratta di un campionato, per certi versi, simile ad un regionale e quindi richiede un’organizzazione tecnico-tattica più accurata».«Ho l’obiettivo di migliorarmi giorno dopo giorno, curando i dettagli e cercando di limare i miei difetti. Per quanto riguarda il futuro in panchina, a breve mi incontrerò con la società per fare un bilancio della stagione appena trascorsa e capire se ci sono i presupposti per continuare insieme. Nel frattempo, ringrazio tutta la società per avermi concesso questa bella opportunità. Un ringraziamento particolare va poi ai preparatori Luca Verdecchia e Giordano Miriello e ai dirigenti accompagnatori Fabrizio Della Penna, Gabriele Nobile e Mauro Ramazzotti. La loro immancabile presenza al seguito della squadra ha avuto un’importanza fondamentale».Samuele Luciani, Andrea Lodovici.Francesco Petroni, Paolo Ratti, Federico Mastroiaco, Andrea Giansanti, Emanuele Nobile, Jacopo Rossi, Lorenzo Quartana, Samuele Gunnella.Bruno Creazzo, Mirco Della Penna, Mattia Aguzzi, Simone D’Aquilio, Leonardo Grossi, Federico Bonifazi.Luca Ramazzotti, Jacopo Battisti, Andrea Fagiolo, Tristan Valentini, Andrea Brucchietti.Stefano Lotto.Luca Verdecchia.Giordano Miriello.Fabrizio Della Penna, Gabriele Nobile, Mauro Ramazzotti.